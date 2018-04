AppassionAuto,rombo auto da collezione con finalità solidali

ROMA - Si rinnova in Trentino alle Terme di Comano, dal 18 al 20 maggio, l'appuntamento con AppassionAuto, il raduno per auto d'epoca e supercar con finalità al 100% solidali e benefiche. Per questa edizione si attende una partecipazione ancora più importante di appassionati e collezionisti e superare così i 'traguardi' della scorsa edizione - 120 vetture iscritte e 20 trofei assegnati - e soprattutto andare oltre alla cifra di 15.649,16 euro raccolti nel 2017 e investiti nell' acquisto della cucina ed altri arredi per Casa Sebastiano, la struttura destinata alla residenzialità di persone autistiche in gravi difficoltà familiari. Grazie all'organizzazione gratuita dell'evento e al contributo di diversi partner, l'intero ricavato da AppassionAuto andrà anche quest'anno a favore dei progetti presentati. In particolare a Casa Sebastiano, che è anche un centro collegato al mondo della ricerca, all'avanguardia nello studio dell'autismo. Nell'edizione 2018 gli obiettivi di solidarietà si moltiplicano per tre con i progetti riguardanti la costruzione di un'area idroterapica per le attività di educazione funzionale e sociale dei ragazzi con autismo presso la Casa Sebastiano di Coredo, il sostegno alla Comunità Handicap e il sostegno all' Oasi Valle dei Laghi. Venerdì 18 maggio, a partire dalle ore 15.00, i partecipanti si accrediteranno presso Villa Ninfea, l'Antica Fonte delle Terme di Comano, centro di salute e bellezza della pelle. Sarà possibile partecipare al Porsche Experience esposizione con test-drive a cura del Centro Porsche Trento. Seguirà la Cena di benvenuto al Cattoni Comano Holiday con lo chef Giorgio Casanova e i ragazzi della Scuola Alberghiera di Tione. Sabato 19 maggio la kermesse automobilistica andrà alla scoperta del tour dei Laghi con degustazione alla Cantina Pisoni di Pergolese: rossi, bianchi, biologici, senza l'aggiunta di solfiti e Vino Santo del Trentino. Si arriverà quindi sulle rive del Lago azzuro il magnifico lago di Tenno con pranzo gourmet al nuovo Club Hotel e passeggiata lungo le rive. Sabato sera in programma il Gran Galà di AppassionAuto, cerimonia di premiazione e consegna trofei. Cena di Gala al Grand Hotel Terme di Comano, immersi nella natura del grande parco termale. Domenica 20 maggio la carovana lascerà le Terme di Comano alla volta di Coredo, con tappa per l'aperitivo a Castel Thun in Val di Non con visita all'antico maniero civile-militare di origine gotico e aperitivo medioevale. Si giungerà infine a Casa Sebastiano a Coredo con visita guidata alla struttura e incontro con gli operatori del centro. Il raduno è riservato a 120 vetture. La quota di partecipazione va da 230 a 360 euro, in funzione dell'hotel scelto per il pernottamento. Iscrizione online sul sito www.appassionauto.it.