Citroen, domeniche porte aperte per scoprire borghi d'Italia

ROMA - Novità per Citroën Italia. Questo mese la divisione italiana del marchio del double chevron cambia le regole dei consueti 'porte aperte' domenicali e lancia l'iniziativa 'Free Sundays' per scoprire le eccellenze del nostro Paese, in collaborazione con il progetto Bandiere arancioni del Touring Club Italiano.



Questa iniziativa, denominata 'Free Sundays', consente ai propri collaboratori di ottenere l'associazione annuale al Touring Club Italiano che permette di usufruire di vantaggi e servizi in viaggio. Citroën allarga anche a tutti gli italiani l'invito ad utilizzare i 'Free Sundays' per scoprire le eccellenze storiche, culturali e ambientali dei borghi dell'entroterra, certificati con la Bandiera arancione dal Touring Club Italiano. Le concessionarie saranno aperte quindi dal lunedì al sabato per mostrare le novità della gamma francese, a partire da C4 Cactus, appena lanciata sul mercato, oltre a C3 e C3 Aircross, le due best sellers. L'iniziativa 'Free Sundays' sarà comunicata sui principali canali media tra i quali TV e radio. In aggiunta, alcune concessionarie diventeranno esse stesse un ulteriore canale di comunicazione, grazie ad un originale allestimento delle vetrate esterne.