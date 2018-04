Nissan-Elis, formazione giovani con stage in concessionarie

ROMA - Nissan, in partnership con Elis, ha supportato per la prima volta le concessionarie della propria rete nella selezione di personale specializzato, con un percorso di studi che ha permesso a 16 studenti di fare esperienza in aula e in azienda attraverso degli stage.



La formazione dei ragazzi è iniziata lo scorso autunno presso le aule del centro di formazione Elis ed è proseguita in Nissan Italia, presso il centro tecnico di Nissan Academy, per frequentare i corsi previsti per i tecnici di primo livello ed acquisire conoscenze sui veicoli elettrici con successivo ottenimento della relativa certificazione.



La seconda parte del progetto ha visto gli studenti coinvolti direttamente nella realtà aziendale, grazie ad un'esperienza di stage di 6 mesi presso le concessionarie Nissan che hanno aderito al progetto. Tredici le concessionarie coinvolte: Auto4store (Rieti), DIBA (Pesaro), FiveMotors (Taranto e Brindisi), Gianni Motors (Ragusa), Gidalcar (Conegliano - TV), L'auto Montagna (Sondrio), Mirauto (Roma), Numero Sette (Roma), Renauto (Rimini), Renord (Milano), Sina (Pordenone), Superauto (Vigevano - PV), Tosoni (Siena).



Nissan ed Elis lavorano insieme già dallo scorso anno per promuovere l'alternanza Scuola-Lavoro che - nel 2018 - coinvolgerà 30 studenti del Liceo Scientifico 'Giuseppe Peano' di Monterotondo. A guidare i ragazzi sono alcuni dipendenti Nissan, i cosiddetti 'maestri di mestiere', che avranno il compito di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e trasferire loro nozioni di base sul funzionamento di un'azienda internazionale, per aiutarli nel futuro orientamento professionale. A conclusione del programma, è previsto per alcuni studenti meritevoli un periodo di esperienza sul campo di tre settimane presso la sede dell'azienda durante il periodo estivo.