Hyundai Kona e Tucson auto ufficiali del programma 'Le Iene'

ROMA - Hyundai auto ufficiale della trasmissione 'Le Iene', in onda ogni mercoledì e domenica su Italia 1. Protagonista la Hyundai Kona che, insieme al best seller Tucson, sarà vettura ufficiale degli inviati in completo scuro e camicia bianca.



Recentemente sbarcata sul mercato italiano, presto disponibile anche in versione completamente elettrica, nuova Kona si distingue per le linee dal carattere distintivo, che uniscono stile e performance ad una avanzata tecnologia. Questo suv compatto, carrozzeria tra le più richieste attualmente sul mercato italiano, accompagnerà le Iene in giro per l'Italia per la realizzazione delle loro inchieste. La partnership Hyundai/Le Iene è stata realizzata da Publitalia Branded Entertainment - divisione della Direzione Innovation - in collaborazione con RTI e Hyundai Italia.