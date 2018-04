Citroën partner ufficiale del Tour de Corse 2018-2019

ROMA - Citroën partecipa al Tour de Corse 2018 e 2019, appuntamento francese del Campionato del Mondo Rally (WRC), firmando un accordo di partnership ufficiale con la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA).



La partnership è evidenziata sia sulle strade di questo rally interamente su asfalto, sia al Villaggio Espositivo.



Citroën fornisce all'organizzazione del rally 15 vetture di servizio e come apripista. Il personale incaricato della sicurezza e gli ospiti dell'organizzazione si sposteranno a bordo dei veicoli della gamma Citroën: C4 Cactus, il compact suv C3 Aircross, Citroën C3 e C4 SpaceTourer. Gli spettatori del Tour de Corse potranno scoprire anche la Citroën C3 R5, che con il numero 0 farà da apripista della gara, e sarà guidata da Alexandre Bengué, collaudatore di Citroën Racing. Altre due Citroën C3 R5 saranno impegnate nel Tour de Corse con Citroën Racing, guidate rispettivamente da Stéphane Lefebvre e Yoann Bonato. All'interno del Villaggio Espositivo del Tour de Corse in mostra i modelli del marchio da Citroën C3, a C4 SpaceTourer Rip Curl, fino a C4 Cactus, E-Mehari Styled by Courrèges, SpaceTourer Business Lounge XL, e perfino una showcar C3 WRC, un simulatore C3 WRC e la boutique ufficiale dei prodotti lifestyle Citroën.