Una scultura dedicata ai possessori di McLaren Hyper-GT

ROMA - I futuri proprietari della nuova McLaren Hyper-GT, conosciuta con il nome in codice BP23, riceveranno una scultura che rappresenta gli interni della vettura, celebrandone la sua sportività. La BP23 'Speed Form' presenta anche un accenno al design della carrozzeria che renderà questo prossimo modello della gamma Ultimate Series di McLaren la vettura più aerodinamica del marchio e gli permetterà di raggiungere più di 243 mph (circa 391 km/h), la velocità massima più elevata di qualsiasi McLaren.



La BP23 'Speed Form' sono individualmente numerati e non saranno disponibili per la vendita. Questo pezzo d'arte tridimensionale, che misura 400mm x 205mm x 80mm e pesa 3,6 chili, è un pezzo di 'fine artigianato' creato nel puro spirito del design automobilistico di McLaren Automotive. Ogni pezzo è lavorato con la tecnologia di taglio CNC a 5-assi ma assemblata e rifinita a mano, e si basa sull'interazione delle mani, occhi e abilità artigianali per ottenere un oggetto unico.



Ognuna della McLaren BP23 'Speed Form' ha richiesto più di 100 ore di lavoro per essere creata, con 30 ore dedicate alla lucidatura a mano. Ogni scultura è stata controllata da un artigiano per garantire un livello di produzione ed una qualità impareggiabile.



I 106 esemplari della BP23 - il numero di McLaren F1 vendute - sono stati tutti assegnati in poche settimane dopo che la vettura ibrida benzina-elettrica è stata annunciata. A differenza dei modelli delle gamme Sports Series e Super Series, che sono identificate con una nomenclatura alfanumerica, la BP23 avrà un nome, non ancora annunciato e che sarà svelato con l'avvicinarsi della data di lancio.