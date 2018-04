Suv Rolls-Royce Cullinan raccontato dal National Geographic

ROMA - Come le compete, Rolls-Royce sceglie la tradizione per 'raccontare' in anticipo rispetto al lancio (quello commerciale nel 2019, con preview nel corso dell'anno) il suo primo super-suv Cullinan. E rifacendosi alle origini del marchio - quando ai primi del Novecento il modello Silver Ghost scalava i passi alpini in Austria o superava prove come lo Scottish Reliability Trial o la competizione Londra-Edinburgo - si affida alla narrazione del National Geographic che, allo scopo, ha prodotto il documentario The Final Challenge. La natura di luoghi 'remoti' (e non) e gli impegnativi collaudi del Cullinan sono stati così raccontati attraverso l'obiettivo di Cory Richards. Attraverso il canale web del National Geographic sarà così possibile vedere, con aggiornamenti quotidiani, Richards che guida il super-suv della Flying Lady nelle Highlands scozzesi, sulle dune dei deserti in Arabia Saudita e in paesaggi mozzafiato degli Stati Uniti. ''Avevo promesso tre anni fa che avrei coinvolto il pubblico nello sviluppo e nei test di Rolls-Royce Cullinan - ha commentato Torsten Mueller-Otvos, CEO della Casa di Goodwood - e oggi i clienti lo vedranno sotto una luce del tutto nuova, mentre Cullinan dimostra tutte le doti che possiede per andare senza sforzo non importa dove''.