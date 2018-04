Hertz inaugura servizio Chauffeur per viaggiare in Asia

ROMA - Hertz Asia lancia il sito Hertz Chauffeur per agevolare i clienti, comprese le agenzie di viaggio, nella prenotazione di servizi con autista per trasferimenti giornalieri in aeroporto o in città.



Hertz Chauffeur - disponibile su www.hertzchauffeur.com - consente di effettuare prenotazioni in Brunei, China, Hong Kong, Malesia, Filippine, Korea del Sud, Singapore, Sri Lanka e Tailandia. Il nuovo sito permette ai clienti di prenotare una macchina con autista in quattro semplici passi e, dopo aver ricevuto un'email con i dettagli della prenotazione, di creare, gestire e modificare i propri itinerari facilmente. Inoltre è possibile applicare immediatamente i codici sconto, compresi agevolazioni aziendali nei casi in cui esista un accordo Hertz Chauffeur Drive. Il servizio prevede una vasta scelta tra modelli di recente introduzione sul mercato, l'impiego di autisti professionali che parlano inglese e il servizio di pick up all'arrivo dei clienti in aeroporto.