Alfa Romeo 6C 2500 SS vince ‘Best of show’ a Kyoto

ROMA - Con la vittoria del premio ''Best of Show'' del Concorso di eleganza di Kyoto, l'Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa D'Este si conferma come una delle vetture del Biscione più ammirate di sempre. Passerella da applauso anche per la 1900 C52 Coupé Disco Volante di FCA Heritage, custodita presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, presente alla kermesse come vettura fuori concorso, insieme a una flotta di nuovissime Giulia Quadrifoglio Verde e Veloce. Alla rassegna nipponica, ospitata dal 29 marzo al 3 aprile presso il seicentesco Castello Nij, patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco, sono state premiate altre due Alfa d'antan, una 6C 2500 Sport Berlinetta Touring del 1939, prima nella categoria ''Touring Early Italian'', e una 1900 Super Sprint Touring del 1955, vincitrice della Touring Classic Italian 1952-1961.



L'Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa D'Este, regina della kermesse, ha sconfitto la concorrenza di vetture da collezione provenienti da tre continenti. Si tratta di un esemplare del 1951, uno dei trentasei realizzati a mano dai battilastra della Carrozzeria Touring di Milano, tra il 1949 ed il 1952. Al termine della rassegna, le Alfa Romeo storiche sono partite su strada alla volta di Tokyo, scortate da una flotta di nuove Giulia Quadrifoglio Verde e Veloce, per una parata sino a Tokyo, con arrivo previsto l'8 aprile.