Abarth 595 e 124 Spider premiate per il design da AutoBild

ROMA - Gli appassionati tedeschi sono stati conquistati dal carattere e del look delle sportive dello Scorpione. Lo conferma il premio per il migliore design attribuito dai lettori della rivista AutoBild ad Abarth per la 595, assieme alla variante 695, e la 124 Spider che hanno dominato le rispettive classifiche nelle categorie 'auto più piccola' e 'cabriolet fino a 50.000 euro'. Nel concorso 'I migliori marchi 2017/2018' lanciato dal magazine tedesco, gli oltre 70mila partecipanti tra rivista stampata ed edizione online - anche sottolineato la sportività di Abarth che, con i suoi modelli 'pepati', è sul podio pure nella categoria 'Auto Sportive' e 'Motori sportivi'. Di spicco il primo posto conquistato nella categoria 'Cabriolet fino a 50.000 euro dall' Abarth 124 Spider, esclusiva espressione automobilistica del 'saper vivere' italiano, dotata di capote a doppio strato che può essere aperta/chiusa in pochi secondi con un'unica mano dal posto guida. Tra l'altro, di recente la gamma si è ampliata con la serie speciale Abarth 124 GT che propone un nuovo hard top tecnico, leggero e sicuro, oltre che l'unico sul mercato totalmente in fibra di carbonio.



Nella categoria 'Auto più piccola' si sono imposte le berline Abarth 595 e Abarth 695, due modelli che strizzano l'occhio al mondo delle 'cittadine' con prestazioni da supercar, tanto in strada quanto in pista, confermando i valori fondanti del marchio - massime prestazioni, cura artigianale e costante affinamento tecnico - che da sempre guidano il lavoro didesigner, ingegneri e tecnici Abarth. Giunto alla settima edizione, il concorso ha messo a confronto 38 grandi marchi suddivisi in 14 classi di modello, dall'auto più piccola passando per le cabriolet fino ai suv.