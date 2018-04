Slurp,iniziativa Ford campus Edimburgo per giovani indigenti

ROMA - Gli studenti dell'Università di Edimburgo, in Scozia, hanno fondato Slurp, un'organizzazione sostenuta da Ford che mira a dare loro l'opportunità di un'occupazione e di trovare un'abitazione ai giovani senza fissa dimora. Lavorando al fianco degli studenti, i ragazzi preparano zuppe fatte in casa che, poi, distribuiscono all'interno del campus ai ragazzi più disagiati. I profitti ottenuti possono essere utilizzati per corsi di formazione o di ulteriore specializzazione. Inoltre, questi giovani in difficoltà ricevono un'indennità, un pranzo gratis ed eventuali referenze per colloqui di lavoro.



Slurp è tra le iniziative vincitrici del Ford College Community Challenge 2017 e dell'Innovation Challengedi Ford UK, programmi educativi condotti dal Ford Motor Company Fund, che, da 10 anni, mette a disposizione sovvenzioni per progetti studenteschi, focalizzati sull'ideazione di attività imprenditoriali in grado di rispondere, in modo innovativo, alle sfide sociali e ambientali delle comunità contemporanee, con l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita per le persone, nel prossimo futuro. Una parte della sovvenzione pari a 10.000 sterline è stata investita in cargo bikes, per consentire al team di Slurp di spostarsi in diverse aree del campus e promuovere le vendita delle loro zuppe.



Tra gli altri vincitori di quest'anno vi è Townbee, che favorisce l'inserimento e l'integrazione di coloro che, sfuggiti alla guerra in Siria, stanno ricostruendo la propria vita in Europa, dedicandosi ad attività di apicoltura e Cafè Ohne Worte (Caffè Silenziosi), una caffetteria realizzata per assumere, formare e prendersi cura della clientela non udente o con problemi di udito.