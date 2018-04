Lancia Aurelia B24 de 'Il Sorpasso' protagonista alla Scala

ROMA - Debutto questa sera al Teatro alla Scala di Milano per un'insolita versione dell'opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti, che il regista Davide Livermore ha ambientato anziché nella Roma dell'inzio 800 in quella degli Anni '50 e '60. Così, accanto al quartetto dei personaggi - Don Pasquale (Ambrogio Maestri), Norina (Rosa Feola), Ernesto (René Barbera) e Malatesta (Mattia Olivieri) - saranno protagonisti dell'opera una splendida Lancia B24, ricostruita in vetroresina per poter essere movimentata con i meccanismi scenici, e una Vespa bicolore, questa invece in versione originale. La scenografia voluta da Livermore e disegnata magistralmente dallo studio Giòforma offrirà numerose citazioni del cinema italiano del dopoguerra, con l'eleganza dell'auto scelta da Dino Risi per il celebre 'Il Sorpasso' pronta a stupire gli spettatori scendendo sul palcoscenico con Norina a bordo. Un vero 'coup de théatre' in chiave automobilistica che ruberà, certamente, anche un applauso a scena aperta. Davide Livermore, del resto, è nato a Torino nel 1966 ed è cresciuto non artisticamente nella Capitale dell'Auto, dove ha diretto la Scuola di Arte Scenica del Teatro Stabile ma dove vanta anche una lunga militanza nella 'sperimentazione' in quanto direttore dal 2002 del Teatro Baretti, che dista in linea d'aria poche centinaia di metri dai palazzi in corso Marconi 10 che sono stati storica sede della Fiat.