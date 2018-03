Auto, arte e design, con Grand Basel nuovo salone elvetico

ROMA - Facendo leva su una formula inedita che promette di abbinare in maniera interessante auto, arte, design e architettura, l'annunciato nuovo Salone di Basilea, il Grand Basel, in programma dal 6 al 9 settembre, punta a catturare le attenzioni degli appassionati di motori di tutta Europa. Si tratta della prima tappa di una rassegna itinerante che propone sotto i riflettori, fianco a fianco, veicoli di nuova produzione, vintage e prototipi e che, nel corso dell'anno, avrà come ulteriori appuntamenti Miami e Hong Kong. La kermesse ha l'obiettivo di far conoscere e valorizzare le macchine più 'preziose' al mondo. "Le auto - chiarisce la nota che ne annuncia il lancio - verranno messe in risalto dalla bellezza di ciò che le circonda, come l'architettura implementata da Herzog & de Meuron nella sede della Basel Messe".



Con la prima edizione del Grand Basel, la Svizzera rilancia così il suo ruolo di passerella internazionale per l'industria dell'automotive, affiancando una seconda rassegna motoristica all'esposizione di Ginevra (GIMS), appena conclusasi, visitata quest'anno da 660.000 spettatori. Per Mark Backé, ideatore e direttore del progetto, "rappresenta il primo Salone pensato a livello mondiale come vetrina per le auto più prestigiose, sia d'epoca sia contemporanee. Grand Basel è l'evento di riferimento per un'audience internazionale di intenditori, esperti e collezionisti attenti e con elevate aspettative e risulta di interesse anche per coloro che hanno una raffinata propensione verso l'estetica, la tecnologia, l'arte e la cultura".