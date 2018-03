Cresce in Italia mercato delle auto green

ROMA - Nel 2017 il consumo di Gas di Petrolio Liquefatto (più noto come GPL) in Italia ha raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate, di cui 1,7 per autotrazione, valori in linea con il 2016. Sono invece aumentate le immatricolazioni di auto a GPL, cresciute del 27%, con una penetrazione sul mercato totale rispetto a tutte le altre alimentazioni che è passata al 6,5% rispetto al 5,6% del 2016. A titolo di confronto nello scorso anno le auto a benzina hanno rappresentato il 31,9%, quelle diesel il 56,4%, quelle ibride il 3,4%, quelle a metano l'1,7% e quelle elettriche lo 0,1%.I dati sono stati comunicati oggi durante l'assemblea annuale di Assogasliquidi, l'associazione di Federchimica che rappresenta le imprese del comparto distribuzione gas liquefatti (GPL e GNL) per uso combustione e autotrazione.



Cresce anche la domanda di GNL - metano liquefatto - i cui consumi totali nel 2017 sono aumentati del 50% rispetto al 2016 grazie allo sviluppo della flotta mezzi così alimentati che conta 950 mezzi pesanti (stima Iveco). La richiesta è attualmente pari a 29.800 tonnellatee si prevede per il 2020 un incremento stimato al 300%, con i distributori per GNL che nel 2030 toccheranno nel Paese quota 400 unità (oggi sono solo 15).



''Anche quest'anno i dati dimostrano la solidità del settore del GPL, che cresce soprattutto in relazione alle auto immatricolate - ha dichiarato il presidente di Assogasliquidi-Federchimica, Francesco Franchi - Sono sempre più numerosi i cittadini che apprezzano le caratteristiche di questa fonte energetica pulita. Sono molti gli studi scientifici, condotti da istituti terzi, che hanno dimostrato le proprietà ecologiche del GPL rispetto alle altre fonti energetiche e il conseguente forte aiuto che può dare al Paese nella lotta all'inquinamento atmosferico e nel rispettare gli obiettivi europei in termini di emissioni. Ma altrettanti - ha ribadito Franchi - sono anche i vantaggi per l'autotrazione, dove il GPL, oltre al notevole risparmio economico e ai benefici in termini ambientali, consente di poter utilizzare l'auto anche durante le giornate di blocchi alla circolazione, proprio grazie alle sue emissioni inquinanti sostanzialmente nulle''.