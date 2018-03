Una Smart personalizzata con tanto di 'firma'

ROMA - Smart lancia un nuovo social game che permetterà ai fan più appassionati di rendere più esclusiva la propria 'smartina'.



Già da alcuni anni, sui canali social ufficiali Smart, l'hashtag #smartlover accompagna le immagini più significative e divertenti degli smartisti italiani, da oggi sarà anche la chiave di accesso per aggiudicarsi il badge-kit per rendere davvero unica la propria Smart. Il cofanetto conterrà inediti badge con la personalizzazione scelta dal vincitore e un tool per applicarli sulla carrozzeria. Per aggiudicarsi il kit basta pubblicare sulla pagina Facebook di Smart Italia o sul proprio profilo Instagram con l'hashtag #smartlover @smartitalia, un'immagine che esprima la passione per Smart. Ogni settimana verrà scelto lo smartlover migliore che avrà la possibilità di 'firmare' la propria Smart.