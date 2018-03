Nissan: X Trail Trainer protagonista a Quattrozampe in Fiera

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Domani e domenica, Nissan X-Trail Trainer sarà presente in esclusiva alla tappa romana di Quattrozampe in Fiera, la più importante kermesse italiana dedicata a cani e gatti. Il crossover giapponese sarà allestito con il kit per il trasporto dei cani a bordo, realizzato con il supporto di Trainer, marchio leader nel pet-food made in Italy, che è ordinabile e installabile presso la rete autorizzata Nissan.



L'equipaggiamento dedicato agli amici a quattro zampe prevede rivestimento del bagagliaio in ecopelle; griglia divisoria tra bagagliaio e abitacolo; doccia, per rimuovere terra o fango dal pelo e dalle zampe del cane; telo impermeabile, su cui il cane può sostare durante la doccia; telo per asciugatura; rampa telescopica, per facilitare il cane nel salire a bordo.



L'intero kit può essere facilmente rimosso, per poter essere igienizzato più agevolmente o per ripristinare lo spazio di carico quando non è necessario trasportare cani. (ANSA).