Record produttivo Lamborghini, 10mila Huracan in 4 anni

BOLOGNA - La Lamborghini Huracán raggiunge le 10.000 unità prodotte in 4 anni, un momento storico per il modello V10 della Casa di Sant'Agata Bolognese. L'esemplare 10.000, ordinato da un cliente canadese, omaggia la vittoria in GT3 della Lamborghini alla 24 ore di Daytona dello scorso gennaio, grazie alla livrea che riprende lo stesso colore Verde Mantis della Huracán GT3 #11 vincitrice.

Nel 2017 Lamborghini ha segnato il record di vendite con 3.815 vetture consegnate nel mondo, di cui 2.642 Huracán, il 12% in più sul 2016. Lanciato nel 2014, il modello V10 Lamborghini è disponibile in sei derivati: Huracán Performante, che dal debutto ha segnato tempi record sul giro di 8 circuiti internazionali; Performante Spyder, appena svelata al Salone di Ginevra, cui si aggiungono i modelli a trazione integrale e posteriore di Coupé e Spyder. Huracán è anche protagonista nel motorsport, con la Super Trofeo impegnata in quattro campionati monomarca e la Huracán GT3, che compete nei vari campionati GT3 nel mondo.