FCA sperimenta in Usa nuovi colori 'creativi' per le Dodge

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - In futuro i clienti Usa delle sportive Dodge, e probabilmente anche quelli di altri modelli del Gruppo FCA, potranno scegliere insolite colorazioni per la carrozzerie, sicuramente più allegre e 'personalizzanti' rispetto ai soliti grigi metallizzati, bianchi e blu. Approfittando della LX Springfest - un evento dedicato ai modelli Dodge più tradizionali, quelli che in Usa vengono chiamati muscle car - i designer di FCA hanno proposto ad appassionati e possibili clienti una serie di cartelle colori e di modellini 'campione' per verificare il gradimento di queste novità cromatiche.



Idee in alcuni casi sconvolgenti, come alcune improbabili tonalità dei beige e dei marroni, mentre altre - come l'arancio Skake and Bake (letteralmente 'agita e metti in forno', un termine usato per i cibi impanati precotti) non sfigurerebbe anche nella cartella colori di una Abarth o una 500X. Questo nome, come quasi tutti gli altri proposti, dimostra comunque la grande fantasia degli esperti nordamericani in Trim & Colour, che è la disciplina che nell'ambito dei design automobilistico si occupa appunto di queste proposte. Nelle immagini diffuse dal blog Allpar.com spiccano infatti tinte che si chiamano 'Garbage Can' che identifica l'argento del bidone della spazzatura, 'Toe-Tag' cioè il marroncino del cartellino identificativo) o ancora 'Mustard Stain' che è la tonalità di una macchia di senape. (ANSA)