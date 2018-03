Ruoteclassiche, al via iscrizioni per Verona Legend Cars

ROMA - È un raduno di 'giovani' quello organizzato da Ruoteclassiche a Verona in occasione della quarta edizione di Verona Legend Cars. All'appuntamento, fissato per sabato 5 maggio, prenderanno parte tutte le vetture immatricolate a partire dal 1980, cosiddette 'youngtimer', auto che oggi si possono comprare anche con poche migliaia di euro ma che nei prossimi anni potrebbero veder crescere il loro valore, essendo destinate, per marchio, appeal e caratteristiche varie, a diventare 'storiche' prima di altre.



Le iscrizioni sono aperte e registrandosi tramite l'indirizzo eventi@ruoteclassiche.it, si avrà diritto all'ingresso gratuito per auto e pilota. Le auto partecipanti dovranno raggiungere la kermesse veronese il 5 maggio, seconda giornata di Fiera, per essere schierate una accanto all'altra e, tra le 10 e le 12, attentamente analizzate da una giuria di specialisti di Ruoteclassiche. Le migliori vetture verranno premiate e successivamente pubblicate all'interno alla rivista che da oltre trent'anni si occupa dell'universo del collezionismo automobilistico raccontandone le auto protagoniste, la storia, le curiosità e i personaggi.