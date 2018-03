P Lunga sponsor e fornitore 2018 di Pirelli World Challenge

ROMA - Per l'ottavo anno consecutivo Pirelli ha rinnovato la sponsorizzazione del titolo e il ruolo di fornitore ufficiale di pneumatici del Pirelli World Challenge, la più grande serie di corse su strada basata sulla produzione GT del Nord America. Giunta alla sua 29ma stagione, questa competizione automotobilistica prevede un'emozionante schiera di gare e numerosi team impegnati in otto classi: TCR, GT / GTA, GT Cup, GTS, Touring Car, Touring Car A, le classi B-Spec di Touring Car e la categoria SprintX. Al via diversi team debuttanti, come Radical Sportscar NA, Bryan Herta Autosports con Hyundai, Heinlein Racing Development (debutto in classe TCR), Callaway Competition USA (classe GT con Corvette C7 GT3-R) e Jarett Andretti per David Tilton Racing & Copeland Motorsports. Inoltre, molti team e piloti del PWC 2017 torneranno, tra cui Blackdog Speed Shop, Alvaro Parente per K-PAX Racing, Michael Cooper (ora in corsa per Blackdog Speed Shop) e R. Ferri Motorsport Racing With Ferrari.



''Il nostro rinnovo nel Pirelli World Challenge - ha dichiarato Rafael Navarro, chief marketing officer di Pirelli Tyre North America - dimostra l'impegno di Pirelli nell'elevare il motorsport in Nord America, come adesso Pirelli World Challenge ha la più vasta griglia di corse GT nel Paese. Da Chevrolet, Ferrari, Porsche, Bentley e Volkswagen a Hyundai e Ford, i nostri pneumatici P Zero personalizzati - ha commentato Navarro - aiutano i piloti ad essere aggressivi e sicuri in pista, grazie al nostro pedigree mondiale di sport motoristici e all'esperienza come fornitore ufficiale di pneumatici per la Formula 1''. Come fornitore ufficiale di pneumatici, Pirelli equipaggerà tutte le vetture del team Pirelli World Challenge con i suoi pneumatici P Zero di prossima generazione, tra cui racing e rain, con le ultime tecnologie e mescole. L'emozionante serie ha presentato 26 diverse auto con 44 modelli singoli nel 2017.



Pirelli World Challenge si conferma come una delle serie di gare più competitive al mondo, con duelli 'ruota contro ruota' tra auto come Chevrolet Corvette, Ferrari, Porsche, McLaren, BMW, Nissan, Audi, Bentley, Acura, Lamborghini, Mercedes-Benz e Aston-Martin. Più di 100 macchine saranno impegnate nel 2018 nei 10 weekend di gara nel Nord America.