Auto: Salone Torino, 4,2 milioni ricaduta per la città

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Il Salone dell'Auto ha portato a Torino, nell'ultima edizione, 4,2 milioni di euro, grazie ai visitatori, al ricorso a fornitori locali e alle risorse portate dalle case automobilistiche. La prossima edizione, dal 6 al 10 giugno al Parco del Valentino, punta a oltre 800.000 visitatori (le presenze sono difficili da quantificare anche perché il Salone si svolge all'aperto e non si paga il biglietto). I risultati dell'indagine sugli impatti economici della manifestazione sono stati illustrati dal presidente della Camera di Commercio di Torino, Vincenzo Ilotte, e dal presidente del Salone Andrea Levy.



Il pubblico del Salone è prevalentemente giovane, con il 51,2% di under 40 e più di un terzo under 39. Quasi l'80% proviene da Torino, tra area metropolitana e provincia, il 16% da fuori Piemonte. Molto apprezzata la location e l'ingresso gratuito. Il Salone è organizzato senza contributi istituzionali e il Comune di Torino ha incassato 55.000 euro da occupazione suolo e pubblicità stradale. "Torino deve continuare a essere città dell'auto. Non è più vista come città di Fiat ma è un'eccellenza", ha detto l'assessore al Commercio Alberto Sacco che ha sottolineato l'importanza degli eventi collaterali che coinvolgono cittadini e turisti. (ANSA).