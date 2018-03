Assistenza auto, in calo i prezzi delle officine

ROMA - Tendono a diminuire, a febbraio, i prezzi praticati dalle officine di autoriparazione. È questo il giudizio espresso da un campione di officine per assistenza auto e raccolto dall'Osservatorio Autopromotec.



In particolare, il 14% degli interpellati dichiara di attendersi una diminuzione dei prezzi nei prossimi 3 o 4 mesi; soltanto il 5% ritiene che vi possano essere aumenti mentre l'81% degli interpellati ritiene che i prezzi si manterranno stabili. Anche per il volume di attività delle officine, la maggior parte degli operatori interpellati (73%) ritiene che l'attività si manterrà sostanzialmente stabile, mentre tra gli altri prevalgono lievemente le indicazioni di aumento (15%) rispetto a quelle di diminuzione (12%).



Per quanto riguarda invece l'attività di autoriparazione, il 25% degli interpellati lamenta un basso volume di affari, mentre il 12% è di parere opposto e la maggioranza (63%) valuta l'attività normale. Sempre con riferimento alla situazione di febbraio, per i prezzi la maggioranza degli interpellati (82%) indica una situazione di normalità, mentre solo il 3% giudica il livello elevato e il 15% lo ritiene invece basso. Nell'arco del 2017, i prezzi hanno registrato crescite mensili rispetto agli stessi mesi del 2016 comprese tra un +1,4% e un +1,3% da gennaio a giugno per poi stabilizzarsi intorno al +1,2%. L'indicatore dei prezzi al consumo per l'intera collettività, che in gennaio 2017 faceva registrare un incremento tendenziale sullo stesso periodo del 2016 dell'1%, ha avuto invece incrementi crescenti fino ad aprile (mese in cui ha toccato il picco dell'1,9%), per poi scendere e stabilizzarsi su incrementi dello 0,9% da novembre a gennaio.