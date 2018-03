A Ginevra sfilano auto da sogno, anche Pagani da 20 mln

GINEVRA - In serie limitata, spesso artigianali e dal prezzo proibitivo: tra le protagoniste al 88/mo Salone di Ginevra, aperto da oggi al pubblico sino al 18 marzo, ci sono anche molte auto esclusive, il cui numero quest'anno è aumentato di molto rispetto alle passate edizioni.



Il fenomeno non è più limitato alle supercar sportive ma interessa anche berline, granturismo e Suv. Il lungo elenco delle vetture da sogno, prodotte in numeri limitati, in passerella sul Lago Lemano non può che partire dall'italiana Pagani Zonda HP, in premiere continentale. Si tratta di una barchetta dal prezzo stratosferico (si parla di circa 20 milioni di euro), ispirata al primo modello della Casa di San Cesario sul Panaro, la Zonda. E' stata realizzata in soli tre esemplari ma da comprare ne rimangono solo due, perché uno, il primo, è già stato "prenotato" dal patron dell'azienda, Horacio Pagani, che se l'è anche disegnata. Qualche unità in più è prevista per la coupé a quattro posti Sciàdipersia, prodotta dall'atelier italiano Touring Superleggera per celebrare i suoi sessant'anni di attività. Costruita in dieci esemplari, è basata sulla meccanica della Maserati Granturismo: ne riprende il V8 da 460 Cv. Sfoggia un vestito che abbina elementi in fibra di carbonio a pannelli in alluminio battuti a mano. Il prezzo in euro è top secret, si sa solo che ha almeno sei zeri. Le realizzazioni sartoriali nel campo dei motori richiedono spese commensurate all'esclusività. Del resto chi per distinguersi non si accontenta di una semplice supercar o di una macchina di lusso, è disposto a spendere parecchio per togliersi lo sfizio di guidare una vettura rara. Non di rado, poi, si tratta di un vero investimento visti gli interessi di tipo collezionistico che un modello del genere può suscitare.