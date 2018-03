Futuro mobilità a Ginevra, si punta anche sull'auto volante

GINEVRA - Auto volanti, scooter a quattro ruote, minibus senza pilota: sono alcune delle soluzioni innovative per la mobilità esposte al Salone di Ginevra, che lasciano intravedere come potrebbero essere gli spostamenti di domani su medie e lunghe distanze. L'ottantottesima edizione della rassegna, aperta al pubblico da domani sino al 18 marzo, vede infatti protagonista la tecnologia, a cui è strettamente legato il futuro della mobilità. Futuro che in alcuni casi è già realtà, come l'auto-elicottero Liberty proposta dall'olandese Pal-V.



''Abbiamo già effettuato una ventina di voli con un prototipo di forma differente - spiega ad ANSA il suo designer, l'olandese Chris Lock -, nei prossimi mesi proseguiremo con i test. La versione esposta qui al Palexpo è quella definitiva per stile.



Poi procederemo all'omologazione e, infine, alla consegna dei primi veicoli, prevista per il 2019''. In vendita nell'edizione di lancio per 500mila euro, Liberty e un incrocio tra un veicolo a tre ruote e un girocottero. Più futuristica è la proposta di modulo auto-drone ideata dall'italiana Italdesign: la Pop.Up next, firmata con Airbus, è un'evoluzione dell'idea proposta proprio qui a Ginevra lo scorso anno.

Lo studio procede con grande velocità. Oltre a volare utilizzando motori elettrici che la rendono silenziosa e non inquinante, dovrebbe disporre della guida autonoma che permetterà al drone, all'occorrenza, di recarsi in autonomia e senza nessuno a bordo sino al punto in cui si trova il modulo auto con le persone a bordo. In pochi istanti il drone aggancerà il veicolo e decollerà, per farlo arrivare a destinazione passando "sopra" al traffico.