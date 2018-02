I video dei modelli 2018 di Maserati 'firmati' Fargofilm

TORINO - FargoFilm, casa di produzione di spot pubblicitari e lungometraggi, ha ideato e prodotto i video di presentazione di tutti i nuovi modelli di automobili 2018 della Maserati, oltre a quelli dedicati a progetti specifici come il progetto Levante, il Factory tour e il Gt philosophy. La scelta della casa automobilistica, brand del lusso di Fca, è avvenuta con una gara.



I due brand avevano già collaborato nel 2016 per la produzione di tre importanti filmati: il fascination Ghibli MY2017, il video Opt di Ghibli e Quattroporte. "Maserati ha rappresentato per noi una vera e propria sfida, un progetto colossale che ha arricchito una storia di clienti preziosi e di obiettivi sempre più ambiziosi", afferma Valter Buccino, partner & executive producer Fargofilm. FargoFilm ha prodotto per Maserati oltre 90 video e creato un importante archivio di immagini video e fotografiche.