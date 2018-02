Mercedes Italia, un centinaio i giovani al lavoro con la Stella

ROMA - Giovani, motivati e soprattutto pronti per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro nel settore automotive: sono i 96 nuovi talenti (13 ragazze e 83 ragazzi), 6 di loro premiati con ''lode'', che dopo aver terminato il tirocinio presso la rete Mercedes-Benz Italia, nel corso di una cerimonia presso la sede di Roma, hanno ricevuto un diploma che attesta la loro preparazione e che per 59 di loro già si è trasformato in un contratto di lavoro nella azienda della Stella a tre punte e per altri ancora arriverà nei prossimi mesi. Si conclude così #MercedesVivaio 2017, progetto promosso da Mercedes-Benz Italia giunto alla seconda edizione che offre a neodiplomati e neolaureati di tutta Italia l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro grazie ad un percorso formativo tra didattica e impegno sul campo. Edizione 2017 che prosegue il trend di successo dell'anno precedente con 3251 candidature, 240 giovani selezionati per la prima fase e 120 selezionati per lo stage in azienda tra cui i 96 inseriti nella rete che hanno completato il percorso di stage. I giovani selezionati che si vanno ad aggiungere ai 39 assunti dopo #MercedesVivaio (1/a edizione), ricopriranno vari ruoli: consulenti di vendita (Mercedes-Benz, smart e Mercedes-Benz Vans), consulenti d'assistenza Mercedes-Benz Passenger Cars, responsabili magazzino ricambi e tecnico di officina Mercedes-Benz e smart.

''Oggi finiamo un percorso iniziato a febbraio scorso e da oggi anche voi ci aiuterete a spingerci sempre più nel nuovo mondo dei servizi di mobilità con nuove idee e tanto entusiasmo'' ha detto ai ragazzi Udo Herbert, Direttore After-Sales Mercedes-Benz Cars Italia e responsabile della Training Academy. ''Nel 2016, - ricorda Herbert - attraverso il progetto Vivaio, Mercedes-Benz Italia insieme ai suoi partner sul territorio, ha iniziato ad investire fortemente nella selezione, formazione e certificazione di nuove risorse''. ''Per il 2018 - anticipa Udo Herbert - abbiamo in mente un programma sempre dedicato alle esigenze dei dealer sul territorio che avrà una continuità nell'arco del tempo, non parleremo più di edizioni ma vivaio farà parte della struttura permanente di reclutamento di Mercedes Italia''. Novità assoluta per vivaio 2017 è l'inserimento di una delle prime donne tecnico di officina in Italia; Selen Bartaloni, 21 anni, di Pisa che già lavora presso la GMG Spa di Sovigliana in provincia di Firenze come tecnico di manutenzione che ricorda: ''Una grande opportunità per mettere a frutto le mie capacità e la mia passione''. Tra i futuri assunti e tra i 6 migliori premiati nelle varie categorie Nicola Pedini, 23 anni, di Perugia, product expert ad Arezzo si augura che ''questa sia la fine di un percorso che porti all' inizio di un altro con nuove sfide e possibilità di migliorarsi sempre''. Mentre Francesca Simurro, 27 anni, di Bologna, già assunta con contratto a tempo determinato come consulente di vendita in Smart a Modena sottolinea che ''si deve rischiare per le cose a cui teniamo, sono soddisfatta dopo le tante selezioni''. ''Il mondo dell'auto in continua evoluzione'' conclude Udo Herbert,'' richiede, infatti, professionisti in grado di esprimere competenze innovative e sempre più ampie, che noi formiamo al meglio con la serietà e la competenza garantite da Mercedes''.