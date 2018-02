Bosch acquisisce startup statunitense viaggi condivisi SPLT

BERLINO- Bosch, per ampliare la sua capacità di 'fare sistema' attorno al tema della mobilità applicando il suo know how tecnologico a nuove aree di business, ha deciso di entrare nel settore del ride sharing. Il leader mondiale di tecnologie e servizi ha infatti acquisito la Splitting Fares Inc. (SPLT), una start up statunitense con sede a Detroit che gestisce una piattaforma destinata ad aziende, università e autorità pubbliche che intendano offrire ai propri collaboratori i servizi di ride sharing. Come è stato sottolineato al Bosch ConncetedWorld di Berlino, l'approccio B2B è ideale soprattutto per i pendolari.



SPLT utilizza una App per mettere in contatto le persone che condividono lo stesso tragitto per recarsi al lavoro o a scuola, dimostrandosi così molto efficace per i pendolari. L'algoritmo messo a punto da SPLT trova la combinazione migliore per il viaggio condiviso e calcola il percorso più veloce. L'obiettivo è ridurre il traffico e rendere più rilassati gli spostamenti quotidiani dei pendolari. SPLT è stata fondata nel 2015. Attualmente il servizio è utilizzato da circa 140.000 utenti tra Stati Uniti, Messico e Germania. ''Con SPLT stiamo espandendo il nostro portafoglio nell'area in crescita rappresentata dai servizi di mobilità - ha dichiarato Markus Heyn, membro del board di Bosch - Guardando ai servizi di mobilità connessa, Bosch mira a una crescita a due cifre. Gli smartphone stanno diventando il mezzo di trasporto più importante - ha aggiunto Heyn - connettendo gli utenti della strada e le modalità di trasporto, è possibile realizzare la mobilità flessibile multimodale''. In pochi secondi, grazie ad una App come quella di SPLT, chiunque può decidere come viaggiare e procedere quindi con le prenotazioni necessarie. ''Con questo servizio di mobilità sostenibile e a prezzi contenuti - ha affermato Anya Babbitt, cofondatore e CEO di SPLT- vogliamo cambiare il modo in cui le persone si spostano da un punto all'altro''. Il mercato del ride sharing è in crescita nel settore della mobilità connessa e sfrutta servizi digitali e app per organizzare la condivisione di veicoli e taxi. Si prevede che entro il 2020 il numero di persone che utilizzeranno il ride sharing nel mondo aumenterà del 60%, raggiungendo i 685 milioni Finora, i servizi disponibili si sono principalmente rivolti direttamente alle persone che viaggiano nella stessa direzione e che vogliono prenotare un viaggio senza preavviso, si sono invece meno focalizzati sulle aziende e sui pendolari. Nella App SPLT è possibile integrare anche i bus aziendali, che così possono essere utilizzati in maniera più flessibile ed efficiente. In questo modo si può andare al lavoro e tornare senza stress, spendendo poco e con un ridotto impatto ambientale.