Kia, tripletta di successi agli iF design Awards 2018

ROMA - La muscolosa Stinger, l'audace Stonic e l'energica Picanto. Tripletta di successi per Kia Motors agli iF design Awards 2018, insieme al Red Dot Design Award fra i più importanti premi internazionali dedicati al design. La nuova Gran Turismo Stinger, l'urban crossover Stonic e la city car Picanto, sono stati premiati nella categoria 'Product Design'. Progettata nel Centro Stile europeo di Francoforte, Stinger unisce il design delle Gran Turismo con un abitacolo spazioso che miscela lusso, sportività e comfort. Dall'altra parte, ha riscosso successo anche l'urban crossover Stonic, creato in Europa in collaborazione con il Centro Stile centrale di Namyang, che mescola linee orizzontali nette con superfici morbide e scolpite. Non poteva mancare nella lista anche la piccola di casa, la Picanto, giunta alla sua terza generazione che si distingue per il carattere da citycar moderno e innovativo.