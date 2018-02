Scrivi un messaggio: a consegnarlo ci pensa Fabio Volo

ROMA - Componi un messaggio, Fabio Volo penserà a recapitarlo al destinatario per te, direttamente a bordo di C3 Aircross. Al via il contest C3 Aircross Message Delivery, un'iniziativa originale sviluppata sul web che offre agli utenti la possibilità di usufruire di un insolito messaggero al volante di Citroën C3 Aircross, Fabio Volo, che sarà accompagnato dal gruppo brasiliano Selton il quale metterà in musica le dediche da consegnare.



Per partecipare al contest C3 Aircross Message Delivery basta registrarsi in un'area interattiva del minisito www.c3aircross.it e scrivere il proprio messaggio. I più belli saranno recapitati direttamente a casa del destinatario, interpretati da Fabio Volo insieme ai Selton, a bordo di C3 Aircross e i video più divertenti verranno poi pubblicati a partire dalla fine del contest.



Tutti coloro che avranno lasciato un messaggio suC3 Aircross Message Delivery parteciperanno inoltre all'estrazione di due viaggi con destinazione a scelta del vincitore.



Il contest è attivo dal 9 al 26 febbraio sul minisito: https://www.c3aircross.it/message-delivery/homepage.



Il progetto è comunicato anche sui canali social di Citroën con l'hashtag #c3aircrossmessagedelivery, lanciato con un divertente video che vede protagonisti Fabio Volo e i Selton all'interno di Citroën C3 Aircross.