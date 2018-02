Audi RS 4 grande protagonista alla 20Quattro Ore delle Alpi

CORTINA D'AMPEZZO - Oltre diecimila curve e 26 passi alpini - toccando le perle dell'arco alpino Madonna di Campiglio e St Moritz - per complessivi 1.192 chilometri percorsi tutti d'un fiato (senza mai spegnere il motore) sono i numeri da capigiro che sintetizzano la terza edizione della 20Quattro Ore delle Alpi, appena conclusasi a Cortina d'Ampezzo. La gara d'endurance ideata e sviluppata da Audi Italia. ha visto protagonista la nuova RS 4 Avant, la wagon compatta high performance della gamma Audi Sport, impegnata tanto su strada quanto in emozionanti prove d'abilità su ghiaccio nelle mani di cinque squadre ciascuna composta da quattro giornalisti specializzati e quattro piloti professionisti (con funzione di navigatori). Unica gara italiana di endurance condotta con vetture di serie, dopo la partenza da Corvara, avvenuta ieri 15 febbraio, la 20Quattro Ore delle Alpi ha tagiato oggi i traguardo alle 12.00 a Cortina d'Ampezzo, al termine dei turni di guida dei team, ognuno a bordo per 6 ore consecutive e senza alcuna interruzione. La manifestazione, organizzata in conformità al Codice Sportivo Internazionale della FIA e sotto l'egida regolamentare dell'Automobile Club d'Italia, ha visto la presenza, quale ufficiale di gara, di un Giudice Unico Delegato AciSport che ha redatto una classifica in relazione ai controlli e all'affidabilità dei singoli equipaggi. Il percorso, suddiviso in tratte che prevedevano il rispetto di velocità e tempi di percorrenza con uno scarto di 10 secondi, è stato caratterizzato da controlli orari, timbrature sul road book e il monitoraggio continuo mediante tracciatura GPS. Novità dell'edizione 2018, una prova d'abilità su fondo ghiacciato ha caratterizzato ciascuna delle quattro tappe. Un contesto estremo dove è emersa l'efficacia della trazione integrale quattro con differenziale centrale autobloccante di serie, caratteristica tecnica di spicco di Audi RS 4 Avant. La prima tappa ha portato gli equipaggi da Corvara, in Alta Badia, a Madonna di Campiglio, Home of quattro d'eccellenza, attraverso un percorso costellato di valichi tra i quali il Passo Rolle e il Passo Lavazè, balconi panoramici sulle Dolomiti. Da Campiglio, le Audi RS 4 Avant si sono mosse in direzione di St Moritz, dove l'arrivo è avvenuto nel cuore della notte. Una tappa che ha incluso il Passo del Bernina, ''Cima Coppi'' della manifestazione con i propri 2.328 metri sul livello del mare. Dopo il cambio di equipaggio, i 450 Cv della RS 4 Avant hanno scalpitato in direzione dell'Alta Badia, affrontando due dei tratti più tortuosi e probanti della gara, vale a dire il Passo del Forno e il Passo Nigra. Da Corvara, le auto si sono dirette verso Cortina, località partner Audi, e affrontando otto passi alpini, dei quali ben cinque oltre i 2.100 metri sul livello del mare, hanno portato gli equipaggi a tagliare il traguardo alle ore 12.00 di oggi 16 febbraio.



Mossa da un V6 2.9 TFSI biturbo da 450 Cv e 600 Nm di coppia, la Audi RS 4 Avant è stata indiscussa protagonista con accelerazioni brucianti, tenuta di strada da riferimento e trazione ai massimi livelli grazie alla tecnologia quattro. La wagon Audi Sport, il cui motore non è mai stato spento durante la manifestazione, rifornimenti inclusi, ha consentito ai cinque team di adottare uno stile di guida decisamente sportivo pur viaggiando in totale sicurezza, assistiti dal controllo elettronico della stabilità con tre setting e dalla tenacia dei freni carboceramici. In 24 ore e 1.200 km tra asfalto, ghiaccio e neve non si è verificato alcun inconveniente tecnico. La riuscita della 20Quattro Ore delle Alpi è anche legata alla complessa la macchina organizzativa che Audi Italia ha schierato per la gestione delle quattro tappe alpine: sono state 72 le persone coinvolte nella terza edizione tra istruttori, apripista, autisti, operatori tv e fotografi, personale medico, assistenza tecnica, staff e meccanici. Il team si è spostato lungo l'arco alpino utilizzando 25 vetture dei Quattro Anelli che nell'arco di 30 ore anno percorso 30.550 km.