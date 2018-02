L'Australia si prepara alle auto autonome

SYDNEY - Nello stato del South Australia (capitale Adelaide), è stato avviato un progetto pilota che abbina l'utilizzo della rete internet a quello dei semafori intelligenti per gestire il traffico in tempo reale e ridurre gli ingorghi. L'obiettivo è di trovare soluzioni efficaci a specifici problemi di traffico prima dell'arrivo delle auto a guida autonoma, già in sperimentazione dal 2015.



Nel darne notizia, il periodico web 'The Lead South Australia' riferisce che la multinazionale Cisco, specializzata nelle reti di comunicazione, ha programmato un investimento di un milione di dollari (circa 650 mila euro) in una partnership con il governo del South Australia e con l'amministrazione di Adelaide.



Il finanziamento servirà inizialmente per misurare il tempo di sosta dei veicoli ai semafori cittadini e la lunghezza delle code agli incroci. Inoltre verrà verificata l'efficacia dei semafori intelligenti nell'evitare il formarsi delle code. Nella prima fase del progetto sei carrelli dotati di sensori saranno posti agli incroci chiave di Adelaide, per registrare i dati relativi al traffico, la velocità dei veicoli, i movimenti e le andature dei pedoni. Sulla base di tali informazioni verranno realizzati degli algoritmi per impostare la durata dell'alternanza delle luci dei semafori e quindi velocizzare sia il traffico sia il passaggio dei pedoni.