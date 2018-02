Con #SheDrives Nissan sostiene le donne saudite al volante

ROMA - I costruttori automobilistici vedono di buon occhio la rivoluzione nei costumi recentemente avviata in Arabia Saudita, che porterà presto le donne del Paese a potersi rimettere alla guida, dopo molti anni di divieto. Per sostenere questo storico cambiamento, i giapponesi della Nissan hanno avviato la campagna #SheDrives, imperniata su un video che raccoglie le impressioni delle future guidatrici.



"Nel filmato - sottolinea la Casa - le donne intervistate raccontano che, pur essendo felici di questa possibilità, temono la riluttanza di alcuni membri delle loro famiglie". Proprio per aiutarle a superare le difficoltà di questa transizione, Nissan ha invitato le aspiranti guidatrici a una lezione di guida con la sorpresa di far svolgere il ruolo di istruttore ai loro mariti, padri o fratelli.



In merito a quest'iniziativa, Bader Al Houssami, CEO di Nissan Saudi Arabia, ha dichiarato: "Il 2018 segnerà un momento fondamentale nella storia dei diritti delle donne del Regno saudita. Volevamo lanciare una campagna che avesse un valore aspirazionale oltre che innovativo, una scelta in linea con la visione di Nissan. #SheDrives vuole motivare le donne di tutta l'Arabia Saudita attraverso un messaggio chiaro: quando arriverà il momento, la scelta di guidare sarà solo vostra".