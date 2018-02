Quando esce 'Fast and Furious' aumentano gli eccessi di velocità

Chi guarda i film della serie 'Fast and Furious', i cui protagonisti sono spericolati al volante, tende ad andare più veloce quando si rimette in macchina una volta uscito dal cinema. Lo hanno dimostrato due ricercatori della Harvard Medical School, che hanno descritto il loro studio sul New York Times. Anupam Jena, Aakash Jain e Tanner Hicks hanno analizzato tutte le multe comminate nella Montgomery County, in Maryland, tra il 2012 e il 2017, anni in cui sono stati proiettati nei cinema tre episodi della serie con Vin Diesel.

"Confrontando le registrazioni degli autovelox nei tre weekend prima della programmazione con quelli nei tre weekend dopo - scrivono gli autori - c'è un 20% di aumento nella velocità media registrata dopo che i film arrivano al cinema. Abbiamo anche visto un aumento degli eccessi di velocità 'estremi', e un raddoppio dei guidatori multati per aver superato il limite di 64 chilometri orari". Per fortuna, sottolineano gli autori, il fenomeno è limitato alle strade intorno ai cinema. "Ma comunque - concludono -, forse bisognerà stare attenti a passare vicino a una sala nell'aprile del 2020, quando è atteso il prossimo capitolo".