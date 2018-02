Gioielli del Tridente a fianco dei grandi campioni del polo

ROMA - Prosegue con successo la collaborazione tra la Casa del Tridente e il mondo del polo. Il Maserati Polo Tour 2018 si è aperto con l'emozionante appuntamento della Snow Polo World Cup St. Moritz, che si è svolta nella spettacolare cornice del lago ghiacciato della località alpina. Nei tre giorni del torneo, le quattro squadre si sono date battaglia in una serie di match avvincenti di alto livello che hanno entusiasmato gli oltre 15.000 spettatori intervenuti, facendo segnare un nuovo record per questa manifestazione. Tra gli ospiti presenti, anche diversi personaggi di spicco, come la stella del polo britannico Malcolm Borwick, l'ex Campione del Mondo di Slalom Giorgio Rocca e i fashion influencer Paolo Stella e Tamu McPherson. La Snow Polo World Cup St. Moritz è l'unico torneo di polo ad alto handicap che si disputa sulla neve. "Siamo orgogliosi di aver scelto i panorami mozzafiato di St.



Moritz per dare il via al Maserati Polo Tour del nuovo anno: un evento spettacolare con un prestigioso programma non solo sportivo ma anche mondano - ha dichiarato Alberto Cavaggioni, Head of Maserati Europe - L'ebbrezza della competizione e la potenza e l'agilità dei cavalli in campo esprimono valori propri del DNA delle nostre vetture".



La dimostrazione della potenza dei cavalli - in questo caso quelli delle auto del Tridente - è continuata all'interno del Polo Village, dove Maserati ha esibito la propria flotta di vetture. Gli spettatori hanno potuto ammirare da vicino la nuova Ghibli MY18 negli allestimenti GranLusso e GranSport. Nel week-end del Polo Tour a St. Moritz, la Ghibli MY18 ha registrato un numero record di test drive. Gli ospiti hanno inoltre avuto la possibilità di scoprire la Quattroporte e il Levante MY18 con gli allestimenti GranLusso e GranSport e i nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida.



Per tutta la durata del week-end gli appassionati della Casa del Tridente hanno avuto l'opportunità di scegliere tra le diverse proposte esclusive messe a loro disposizione da Maserati, compreso il corso di guida su pista ghiacciata Maserati Snow & Ice Experience.



"La Martina partecipa con lo stesso entusiasmo da più di trent'anni al torneo sul ghiaccio Snow Polo St. Moritz - ha commentato Enrico Roselli, AD di La Martina - il nostro Brand si fonda su un'onesta passione per il Polo e tutti quei componenti che lo rendono unico e coinvolgente. Dinamismo, fair-play, disciplina, allenamento costante ed un livello di intrattenimento che non ha rivali sono i pilastri di uno sport che non delude mai. Come ogni anno siamo entusiasti di partecipare a questo evento imperdibile e di comunicare la nostra passione al mondo, tutto incorniciato dalla bianca St.



Moritz". La Snow Polo World Cup St. Moritz ha confermato l'ormai consolidato ruolo di Maserati nel mondo del polo. Il Maserati Polo Tour accenderà ancora una volta i riflettori sulla scena internazionale del polo grazie anche alla già affermata partnership con La Martina, il principale fornitore mondiale di equipaggiamento per questo sport. La maglia ufficiale (non a caso si chiama polo) indossata dal Team Maserati durante il torneo è frutto della collaborazione tra Maserati e La Martina; realizzata in puro cotone con interno in pile, è acquistabile sul sito e-commerce di La Martina.