Nissan X-Trail, dopo concept arriva kit per amici a 4 zampe

ROMA - Il concept Nissan X-Trail, realizzato nel 2017 per gli amici a quattro zampe, diventa realtà grazie al successo del video che su Youtube ha sfiorato le 540mila visualizzazioni.



Dalla collaborazione tra Nissan e Trainer, marchio leader del pet-food made in Italy, nasce il kit X-Trail Trainer per il trasporto comodo e sicuro degli amici a quattro zampe. Questa versione è dotata di un bagagliaio completamente ridisegnato e un allestimento tecnologico per il trasporto e la cura dei cani'. Il kit X-Trail Trainer, ordinabile e installabile presso la Rete autorizzata Nissan, comprende: rivestimento del bagagliaio in ecopelle, comodo e antiscivolo per i cani e facile da pulire per il proprietario; griglia divisoria tra bagagliaio e abitacolo, per la sicurezza dei cani e dei passeggeri della vettura; doccia, per rimuovere terra o fango dal pelo e dalle zampe del cane dopo passeggiate in campagna e prima di salire a bordo; telo impermeabile, su cui il cane può sostare durante la doccia, per evitare di sporcarsi nuovamente; telo per asciugatura, per tamponare il pelo del cane prima di salire a bordo; rampa telescopica, per facilitare il cane nel salire a bordo. L'intero equipaggiamento può essere rimosso, per poter essere igienizzato o per ripristinare lo spazio di carico quando non è necessario trasportare cani. Si tratta di una versione che può far breccia nel cuore degli automobilisti d'Italia, Paese dove l'amore per gli animali è molto diffuso con circa 10 milioni di cani registrati e la Lombardia che da sola vanta oltre 1,4 milioni di cani. L'Italia è inoltre il primo Paese per pet-ospitality, con il 50% di strutture pet-friendly, rispetto ad una media europea del 40% e mondiale del 37%. Solo gli Stati Uniti si avvicinano con un 48% di strutture adatte ad accogliere animali. Sempre in Italia, il mercato degli alimenti per cani nel periodo settembre 2016 - agosto 2017 ha fatto registrare un volume d'affari di 947 milioni di euro, con una crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Mentre il valore del mercato degli accessori (guinzagli, collari, giocattoli, cucce, ecc.) ha raggiunto, nel 2016, i 72,3 milioni di euro, un +6% rispetto al 2015.