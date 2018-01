Auto connesse, stessi vantaggi con modelli di seconda mano

ROMA - Da un recente studio commissionato da Bosch emerge che nel 2025, grazie alle auto connesse, si eviteranno 260 mila incidenti con lesioni, faranno risparmiare quasi 400mila tonnellate di emissioni di CO2 ed offriranno ai conducenti molte più ore di tempo libero da dedicare ad altre attività.



E' dunque logico che il mercato offra un crescente numero di auto dotate di dispositivi intelligenti e collegate a Internet.



Guida assistita e crescente sviluppo delle auto connesse, quelle che tramite tecnologia Cloud comunicano tra loro, con il produttore e con le infrastrutture stradali, porteranno considerevoli benefici in termini di sicurezza.



Ed per questo motivo che GoodBuyAuto.it - il sito di e-commerce delle auto usate con consegna a casa e possibilità di restituzione entro 14 giorni - sta puntando sempre di più su questo segmento e punta ad avere una quantità di 'auto intelligenti' pari al 50% del proprio stock entro l'anno in corso.



Secondo l'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, in Italia oggi circolano 5,3 milioni di auto connesse e sul mercato nazionale delle vetture di seconda mano sono dunque già disponibili soluzioni affidabili e convenienti per tutti coloro che, vista la stagione, sono alla ricerca di un'auto sicura per affrontare le intemperie.



La sicurezza, sia alla guida, sia in fase di acquisto, è un tema caro a GoodBuyAuto.it, che ammette nel proprio marketplace solo le auto migliori, con un massimo di 100 mila km e 5 anni di vita. Proprio per questo, sul suo catalogo online, è particolarmente facile trovare auto connesse e dotate di tecnologie intelligenti, che facilitano la guida e la rendono più sicura.



Si tratta dei modelli più recenti delle più note Case automobilistiche, come Audi, Bmw, Citroen, Fiat, Ford, Jeep, Mercedes, Peugeot e Volvo. Con GoodBuyAuto.it - si legge nella nota dell'azienda - ad essere intelligente non è solo l'auto, ma anche il modo di comprarla: la vettura scelta viene consegnata direttamente a domicilio, con un anno di garanzia (ulteriormente estendibile) e la possibilità di restituzione entro 14 giorni.