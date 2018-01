Pendolare guida una Lamborghini Murcielago con 480mila km

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Chi sostiene che una supercar non può certo essere l'auto ideale per i pendolari, non solo per quanto riguarda i costi di acquisto e di gestione ma anche per il difficile rapporto con gli altri utenti della strada, viene clamorosamente smentito da una notizia che arriva dalla Gran Bretagna. Un appassionato di vetture ad alte prestazioni, il giornalista Simon George, ha infatti acquistato una Lamborghini Murcielago V12 6.2 prima serie del 2004 di seconda mano - era comparsa sulle pagine del magazine Evo - con 60mila chilometri sul totalizzatore. Oggi quella stessa splendida supercar, targata SG54 LAM, vanta l'incredibile (per una vettura di questo tipo) chilometraggio totale arrivato a quota 480mila, effetto anche dei 300 chilometri che Simon George percorre quotidianamente come pendolare. L'auto, riferisce PistonHeads, non ha mai avuto sostanziali problemi meccanici - anche se è stata incidentata per un'uscita di strada nel 2012 - e l'intervento più costoso (1.700 euro circa) è stato il rifacimento della frizione nel 2007.



Naturalmente l'appassionato britannico gestisce la sua Murcielago con grande scrupolo e ricorrendo dove possibile al mondo dei ricambi di seconda mano, come nel caso di una delle due cinture di sicurezza recuperata per pochi euro da una Fiat Cinquecento. (ANSA).