E’ una Focus RS il primo taxi da corsa marchiato Ford

ROMA - Si chiama Evald Jastad, vive in Norvegia ed è uno dei tassisti più veloci del mondo: come vettura di servizio guida, infatti, una Ford Focus RS da 350 Cv. Il suo veicolo, ribattezzato Blue Lightning, lampo blu, è diventato uno delle attrazioni di Odda, piccolo centro industriale nei pressi delle scogliere Trolltunga. Quando lo chiamano, i clienti lo sentono arrivare da lontano, scherza in un video diffuso su internet, e spesso gli chiedono di mettere alla frusta la cavalleria della vettura o di saggiarne la bruciante accelerazione. Vistoso alettone posteriore, motore turbo di 2,3 litri in grado di erogare 440 Nm di coppia, trazione integrale abbinata a un cambio manuale dagli innesti corti, la RS raggiunge una velocità massima di 266 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 4"7 e può riprendere da 50 a 100 km/h in 4,1 secondi. In Italia viene proposta a partire da 43.125 euro.



Con il suo taxi da corsa Jastad ha già percorso oltre 127mila chilometri in soli 18 mesi. In molti lo chiamano solo per togliersi lo sfizio di un passaggio ad alta velocità tra le stradine dei fiordi locali. Lui, 36 anni, padre di due figli, nel video si dichiara soddisfatto di quest'insolita scelta: "Non sono molte le persone che possono dire di vivere il loro sogno - spiega -. Io sono sicuramente uno di loro". Il cliente più assiduo ed entusiasta? Il figlio Martin che accompagna all'asilo tutte le mattine, prima di iniziare il turno: "Quando lo accompagno grida tutto il tempo: Bann gass! Bann gass!", Più gas! Più gas!, rivela compiaciuto.