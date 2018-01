Dopo hypercar Vulcano, Icona anticipa sua visione del futuro

ROMA - Entrata nel settore automotive nel 2010 come fornitore di servizi relativi al design, all'ingegneria e alla costruzione di prototipi - e con uffici a Torino, Shanghai e Los Angeles - la società Icona debutterà all'imminente Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra con un inedito concept che rappresenta il 'manifesto' della visione dell'azienda sulla mobilità del futuro. Lo scorso anno le capacità creative e realizzative di Icona si erano concretizzate nella one-off Vulcano prima hypercar al mondo con il corpo vettura interamente realizzato in titanio e fibra di carbonio. Ispirata nel design all'aeroplano più veloce al mondo, il Blackbird SR-71, ma anche all'architettura d'avanguardia - come i lavori di Zaha Hadid e Asymtote - la Vulcano ha riscosso un grande successo ai Saloni e agli eventi dove è stata esposta nel 2017 (come quello del Dubai e quello di Shanghai) grazie ad un linguaggio formale che ha trasformato il titanio in una vera scultura che evidenzia nella sua forma pura le migliaia di ore di lavoro di battitura artigianale e assemblaggio a mano.