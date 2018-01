Per le nozze di Cracco Lapo Elkann gli regala sua Abarth 500

MILANO - Oggi pomeriggio, lo chef Carlo Cracco è convolato a nozze con Rosa Fanti, nella splendida cornice meneghina di Palazzo Reale. Testimone dello sposo è stato Lapo Elkann che, per celebrare l'evento, ha regalato alla coppia la sua specialissima Abarth 500 Blu Gradient, personalizzata dagli artigiani della sua Garage Italia Customs. Il fondatore e direttore creativo della maison di motori milanese e il cuoco stellato sono legati oltre che da amicizia anche da un rapporto professionale: dallo scorso novembre, infatti, i due hanno dato vita al ristorante Garage Italia Milano, all'interno dello storico edificio di Piazzale Accursio, nuova sede dell'atelier di personalizzazione di auto, moto, aerei e barche fondato dall'erede Agnelli.



La dedica di Elkann ha emozionato gli sposi: ''Carlo e Rosa, siete degli Amici e Partner Unici. Io e tutto il team di Garage Italia vi auguriamo dal profondo del cuore tutta la gioia e la felicità di questo mondo! Lapo''. A bordo, naturalmente dell'originalissima Abarth 500 Blu Gradient. Equipaggiata con un benzina T-jet di 1,4 litri, la vettura presenta una livrea che sfuma dal blu all'azzurro. Si tratta di un effetto che è il risultato di un'attenta verniciatura effettuata dagli artigiani della GIC. L'abitacolo della macchina spicca per originalità e buon gusto ed è caratterizzato dall'utilizzo per i rivestimenti di Denim e tessuto gessato.