Per 70 anni Land Rover, via al restauro della vettura numero uno

ROMA - Nata nel 1948, la Land Rover festeggerà quest'anno il suo 70mo anniversario con una serie di eventi che spazieranno dai primi mesi di attività (la prima unità prodotta venne infatti esposte al Salone di Amsterdam del 1948) fino alle anticipazioni di quello che sarà il futuro del celebre brand, specializzato in fuoristrada, sempre in funzione del legame con il suo Dna. Così, mentre la Casa di Solihull annuncia il debutto di una serie limitata di 150 unità della Defender Works con motore V8 da 405 Cv - il 5,0 litri benzina più potente nella storia della Defender tanto da permettere di accelerare da 0 a 96 km/h in 5,6 secondi - il reparto Classic sta lavorando al restauro del veicolo che ha dato inizio alla storia Land Rover, cioè il fuoristrada che aveva debuttato ad Amsterdam. Questa auto era stata vista su strada per l'ultima volta nel 1960, e dopo aver trascorso 20 anni in un magazzino nelle campagne del Galles, è stato riacquistato da un privato per un progetto di restauro, mai portato a termine. Rimasto a lungo abbandonato in un giardino è stato riscoperto a pochi chilometri da Solihull - lo stabilimento dove era stato prodotto - impegnando gli esperti di Jaguar Land Rover Classic per ricostruire la storia del veicolo e confermarne la provenienza. Lo stesso team che cura il programma Land Rover Series I Reborn - che consente ai clienti di rivivere questa prima parte della storia Land Rover grazie modelli della prima Serie accuratamente restaurati - si dedicherà al recupero di questo veicolo storicamente così importante con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni originali. ''Questa Land Rover - ha detto Tim Hannig, Jaguar Land Rover Classic director - è un insostituibile pezzo della storia automobilistica ed è storicamente rilevante come Huey, la prima Land Rover di pre-produzione. Dare il via al restauro del veicolo è l'occasione più appropriata per dare inizio alle celebrazioni del 70mo anniversario di Land Rover''. Questo veicolo possiede molte caratteristiche speciali esclusive delle Land Rover di pre-serie del 1948, prima della produzione, come i pannelli d'alluminio della scocca più spessi, lo chassis galvanizzato e la vasca posteriore rimovibile. Sarà rispettata la patina dei suoi componenti, così come la vernice originale Light Green del 1948.