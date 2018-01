Vivere gli Anni Ruggenti con la Cadillac di Joan Crawford

ROMA - Negli Anni Ruggenti anche le automobili erano entrate, con un ruolo non secondario, a far parte dello sfavillante mondo di Hollywood. Una di queste, la Cadillac V16 Town Cabriolet carrozzata nel 1933 da Fleetwood e dotata di strapuntini per un totale di 7 posti e appartenuta alla grande Joan Crawford, verrà posta in vendita nell'asta di RM Sothebys a Phoenix in Arizona il 18 e 19 gennaio. Valutata dagli esperti tra 250 e 300mila dollari, questa splendida vettura era stata ordinata dalla stessa attrice (protagonista di grandi film e vincitrice di un Oscar con Il Romanzo di Mildred) alla concessionaria Don Lee Cadillac di Los Angeles, specificando che tutta la vettura - poi pagata 11.000 dollari, come testimonia un annuncio di vendita come usato del secolo scorso - avrebbe dovuto essere nera, ad eccezione delle ruote e delle fasce bianche delle gomme. Nonostante il suo look da femme fatale, la Crawford era una vera appassionata di auto e nella sua carriera ha utilizzato nel 1929 una Ford Model A e una Ford Town Car, passando nel 1932 ad una Cadillac Fleetwood e nell'anno successivo alla Cadillac V16 Town Cabriolet dell'asta. Nel 1934 nel suo garage arrivò una più sportiva Ford Roadster. Nel dopoguerra, infine, la Crawford acquistò un'altra Cadillac, una Fleetwood Brougham.