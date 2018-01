Honda Accord nominata North American Car of the Year 2018

ROMA - La giuria del premio North American Car of the Year (NACTOY) ha proclamato oggi al Salone di Detroit i vincitori dell'edizione 2018. Il trofeo della categoria Car of the Year è stato attribuito alla Honda Accord, quello di Utility Vehicle of the Year alla Volvo XC60 e quello di Truck of the Year al Lincoln Navigator. La selezione, iniziata nel giugno dello scorso anno, aveva selezionato 'dozzine di modelli' - giudicati in base a leadership nel segmento, innovazione, design, sicurezza, guidabilità, soddisfazione del cliente e controvalore - e che aveva visto una short list finale di 9 auto, tre per categoria, con la Kia Stinger e la Toyota Camy a competere con la Honda Accord per il titolo di Car of the Year, l'Alfa Romeo Stelvio e l'Honda Odyssey in gara con il Volvo XC60 per quello di Utility Vehicle of the Year e, infine, il suv Ford Expedition e il pick-up Chevrolet Colorado ZR2 in lizza con il Lincoln Navigator per il trofeo di Truck of the Year.