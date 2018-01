Con la Golf R 400 Cv nessuno sfugge all'alt della Polizia

ROMA - Dopo averla svelata all'ultimo Salone delle auto elaborate ad Essen lo specialista tedesco del tuning Oettinger ha messo ora a disposizione la speciale Volkswagen Golf 400R trasformata in auto della Polizia ad alcuni esponenti forze dell'ordine tedesche, per valutare l'effettivo inserimento nel parco delle vetture per il pattugliamento. Questa speciale Golf , potenziata con il kit Stage 2 di Oettinger, mette infatti a disposizione dei componenti dell'equipaggio una potenza e una coppia davvero elevate - rispettivamente 400 Cv e 500 Nm - che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, e quindi tale da permettere efficaci inseguimenti anche di vetture ad alte prestazioni e addirittura di supercar. La velocità massima è limitata a 290 km/h, ma - anche se il costruttore non lo dichiara - le modifiche aerodinamiche apportate, la presenza di freni maggiorati da 380 mm sull'avantreno e la gommatura Hankook Ventus S1 Evo 235/50 ZR 20 sono tali da permettere punte anche superiori ai 300-310 km/h. Il progetto della Golf R 400 Cv di Oettinger fa parte della iniziativa Tune it Safe, una campagna varata da diverse associazioni tedesche legate al mondo delle elaborazioni che punta a una stretta collaborazione fra autorità, aziende del settore e clienti per portare sulle strade auto che, seppure modificate, rispondono perfettamente ai requisiti di sicurezza.