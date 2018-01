Al Gaslini di Genova la Befana arriverà in Fiat 500

ROMA - Per i bambini ospiti dell'Ospedale Giannina Gaslini di Genova, ormai, è una tradizione, la Befana arriverà in Fiat 500. Anche quest'anno, infatti, l'arzilla vecchietta che dispensa doni e giochi, anziché cavalcare la classica scopa guiderà tra le strade del capoluogo ligure con l'utilitaria italiana per raggiungere la struttura pediatrica, la più grande del nord Italia, con i suoi 22 edifici disposti su oltre 73.000 metri quadrati, due terzi dei quali destinati a parco. Dal 1998 è la diciannovesima volta che il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, i soci-befana del Fiat 500 Club Italia partono da ogni angolo della Liguria e del basso Piemonte per raggiungere il Gaslini e portare gioia e allegria tra i piccoli pazienti. Con loro ci saranno anche i rappresentanti della ProLoco, del Comune e della Croce Bianca di Garlenda. ''A 19 anni di distanza l'impegno è rimasto invariato - sottolineano dal Club -, anzi, cresciuto, e proprio grazie a questa lieta tradizione, sono stati avviati e maturati rapporti di reciproca stima e amicizia con 'La Band degli Orsi', l'associazione che si occupa dell'ospitalità dei piccoli ricoverati e delle loro famiglie''. I Cinquecentisti saranno accolti in ospedale dal dottor Pierluigi Bruschettini, fondatore della Onlus che coglierà l'occasione per illustrare ''i recenti progressi, come l'acquisizione di nuove auto che si affiancano alla conosciuta ''Settebellezze'' (la 500 giardiniera in uso già da qualche anno) e soprattutto l'acquisizione di alcuni appartamenti ad uso delle famiglie''.



Il ritrovo per le 500 è fissato a Genova per la mattina del 6 gennaio, in piazzale Kennedy, alle ore 8.45: da qui, la carovana partirà verso il Gaslini. Per chi volesse aggiungersi il consiglio è contattare il Club, tutti i riferimenti sono sul sito, all'indirizzo http://www.500clubitalia.it.