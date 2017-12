Nuove categorie nel Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2018

ROMA - A cinque mesi dall'evento (in programma dal 25 al 27 maggio 2018) gli organizzatori del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este anticipano le novità di questa edizione che - nella splendida cornice dei giardini del Grand Hotel Villa d'Este e di Villa Erba, a Cernobbio sul Lago di Como - si preannuncia come uno degli eventi più importanti del prossimo anno nel mondo del collezionismo e della cultura delle auto e delle moto storiche. Bmw Group Classic e Grand Hotel Villa d'Este, che sono gli organizzatori del Concorso hanno allargato il numero di categorie, coerentemente al tema principale dell'edizione 2018, che sarà 'Hollywood on the Lake' con le ambientazioni del Grand Hotel Villa d'Este e di Villa Erba che diventeranno la perfetta scenografia cinematografica per questo evento unico al mondo. La 'sceneggiatura' del Concorso di bellezza per auto e moto è stata ormai definita e prevede ora sei categorie per le due (e tre) ruote e per le autovetture. Nel primo caso i veicoli saranno suddivisi tra 'Gli anni d'oro delle motociclette americane dal 1907 al 1917'; 'il lusso a 3 ruote: sidecar degli anni Venti e Trenta'; 'Le vincitrici italiane: motociclette 250 GP dal 1949 al 1963'; 'Una nuova veste per le motociclette inglese e tedesche dal 1960 al 1970'; 'Design motociclistico: Concept Bike e Prototipi di nuova concezione' e, infine una ultima classe sarà annunciata all'inizio del 2018. Per le auto il Concorso d'Eleganza di VIlla d'Este farà sfilare e premierà modelli suddivisi in 'I Titani: Polvere, fango e rischio dal 1900 al 1939'; 'Da Manhattan a Mayfair: L'età d'oro dell'opulenza automobilistica dal 1918 al 1939'; 'Plasmate dal vento: Le berline dell'epoca Art Deco dal 1925 al 1940' (nuova categoria dedicata alla ricerca aerodinamica); Nuovo mondo, nuove idee: La storia delle Gran Turismo dal 1945 al 1965'; La velocità incontra lo stile: L'affermazione delle auto sportive e da competizione dal 1950 al 1970; 'Quando il sesso era sicuro e le corse pericolose: Formula 1 dal 1950 al 1988'; Hollywood sul lago: Le stelle del cinema dagli anni Venti agli anni Trenta e l'altra nuova categoria - Perfettamente conservate: Archeologia automobilistica dal 1900 al 1980 - che raggruppa automobili che siano nello stato originale, praticamente quello in cui sono uscite dalle fabbriche o dalle carrozzerie.