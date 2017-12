Renault cerca per maggio 2018 un successore di Carlos Ghosn

ROMA - Vacanze di Natale brevissime ai piani alti della sede parigina della Renault, per l'importanza del dossier 'Nuovo Ceo' che deve essere completato prima del prossimo maggio, quando scadrà il mandato di Carlos Ghosn. Secondo quanto riferisce il quotidiano Les Echos, il numero uno del Gruppo francese dovrebbe lasciare la presidenza due mesi dopo il suo 64mo compleanno, con la prospettiva di replicare quanto è già accaduto nello scorso giugno quando Ghosn ha lasciato direzione generale della giapponese Nissan - partner di Renault nell'Alleanza e titolare del 15% del capitale di Renault - conservando invece la carica di presidente. Secondo fonti vicine al Gruppo della Losanga, Ghosn dovrebbe comunque conservare una ulteriore posizione di vertice nell'azienda, in quanto lo statuto dell'Alleanza Renault Nissan Mitsubishi richiede che essa sia guidata da un 'mandatario sociale' della stessa Renault. Le ipotesi più concrete per la successione sono interne e riguardano - si legge su Les Echos - tre dirigenti della Losanga, cioè Thierry Bolloré direttore della competitività, Thierry Koskas direttore commerciale e Stefan Muller direttore delegato alla 'performance'. Ma altre fonti indicano possibili outsider provenienti dall'esterno ma comunque 'legati' professionalmente alla Renault. Si tratterebbe di Didier Leroy, attuale numero due di Toyota (che ha iniziato la sua carriera proprio alla Renault nel 1982), di Carlos Tavares, oggi CEO del Gruppo PSA ma precedentemente numero due della Losanga sotto a Ghosn e di Patrick Pélata, ex direttore generale di Renault. Tuttavia, secondo Les Echos, dalle ricerche dei cacciatori di teste potrebbe arrivare anche i nome di Fabrice Brégier, attuale direttore esecutivo di Airbus, che lascerà questa posizione nel prossimo febbraio.