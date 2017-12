Per stampa tedesca Porsche 918 è l'auto più scattante 2017

ROMA - Vista l'impossibilità di viaggiare a 'tavoletta' sulle autostrade, escluse quelle della Germania, agli appassionati delle auto ad altissime prestazioni non resta che cercare di provare emozioni forti nell'accelerazione da fermo, e in particolare in quella da 0 a 100 km/h che resta uno dei test più diffusi per valutare le qualità dinamiche di un modello. Ed è evidente che tanto più è basso il tempo per scattare da fermo fino a 100 all'ora, tanto più alte sono le caratteristiche sportive di un'automobile. L'autorevole rivista tedesca Auto Motor und Sport, all'approssimarsi della fine dell'anno, ha stilato una classifica dei modelli sportivi 2017 più scattanti ed ha catalogato ben 79 auto che sono state capaci di fermare i cronometri - durante le sessioni di prova dei redattori del periodico - sotto ai 4 secondi. Ai primi quattro posti in questa specialissima graduatoria si collocano quattro auto a trazione integrale del Gruppo Volkswagen: la Porsche 918 Spyder che 'vola' da o a 100 in 2,6 secondi, seguita a pari merito da Lamborghini Aventador LP 700-4, Porsche 911 Turbo S (991 II) e Lamborghini Huracan LP 610-4 che fermano le lancette a 2,9 secondi. Seguono - e sono le migliori tra i modelli con la sola trazione posteriore - la McLaren 675LT con 3,0 secondi e la Ferrari 488 GTB con 3,1 secondi. In questa classifica del modelli 2017 più scattanti - sottolinea Auto Motors und Sport - mancano modelli eccellenti (e sicuramente velocissimi in accelerazione) come le Bugatti Veyron e Chiron, la McLaren P1, la Ferrari LaFerrari e la Koenigsegg perché i dati sullo scatto 0 -100 non sono stati rilevati dagli esperti della rivista e sono invece quelli comunicati dalle aziende.