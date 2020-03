Auto, cresce parco nel 2019: quadruplicate ibride a gasolio

Sono stati 52.401.299 in totale i veicoli circolanti nel nostro Paese al 31 dicembre 2019. Rispetto alla stessa data dell'anno precedente, si registra un aumento dell'1,4%. Crescita percentuale praticamente identica a quella fatta registrare dalle autovetture (+1,35%), le quali a fine 2019, risultavano 39.545.232. Incremento anche per veicoli commerciali e industriali (5.775.006, +1,3%) e motocicli (6.896.048, +1,7%).



Lo rende noto l'Aci.



Per quanto riguarda, invece, le alimentazioni, l'incremento maggiore è quello dell'ibrido a gasolio, quasi quadruplicato: +290,2%. Seguono elettrico (+87%) e ibrido a benzina (+32%), sebbene si tratti ancora di un mercato di nicchia, con quote che non raggiungono l'1% del totale del parco auto.



Gli aumenti più modesti, invece, sono stati rilevati per le alimentazioni tradizionali: benzina (+0,5%) e gasolio (+0,9%).



Bisogna, però, sottolineare che le pesanti flessioni subite dalle iscrizioni di auto nuove a gasolio nel 2019 non hanno ancora avuto effetto sul parco. In merito alla suddivisione del parco auto in base alla classe euro, si registra un incremento di circa il 27% delle auto Euro 6 (9.035.054). Le auto fino all'euro 3 (12.841.670) sono diminuite del 6,6%. Al Nord, le auto fino all'euro 3 variano dal 12 al 29%, a seconda della regione; al Centro, dal 31 al 37%; al Sud e isole, dal 38 al 48%.