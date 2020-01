Auto, fusioni e acquisizioni 2019 spesi 70,27 miliardi euro

Nonostante i due maxi accordi, quello tra FCA e PSA del valore di 27,3 miliardi di euro e quello tra ZF Friedrichshafen e Wabco da 6,7 miliardi di euro, il settore delle fusioni e delle acquisizioni nell'industria dell'auto ha fatto registrare nel 2019 un calo del 19% rispetto all'anno precedente, totalizzando transazioni per il controvalore di 70,27 miliardi di euro. Lo evidenzia un recente rapporto del colosso della consulenza e della revisione PricewaterhouseCoopers (PwC) che attribuisce all'aumento delle tensioni commerciali (come la guerra dei dazi Usa Cina) e al rallentamento dell'economia globale questa inversione di tendenza nelle trattative nel settore automobilistico , il cui numero è sceso del 18% a 867 transazioni l'anno scorso rispetto al 2018. Per effetto dell'accordo FCA PSA e di altri sette emerger che hanno superato il miliardo di dollari (907 milioni di euro) il valore delle acquisizioni nel quarto trimestre del 2019 - sottolinea PwC - è stato il più alto in questo decennio. Anche il numero delle trattative si è ripreso nel quarto trimestre 2019 ed è aumentato del 17% a 244 operazioni rispetto alle 208 operazioni del trimestre precedente.

''Il consolidamento delle tecnologie e del settore forniture ha guidato l'attività di fusione e acquisizione nella seconda metà del decennio e continuerà a spingere l'attività nel corso degli Anni '20 - ha dichiarato Paul Elie, transaction services partner di PwC - e anche l'inizio di questo decennio vedrà un cambiamento nelle trattative in quanto produttori e fornitori di veicoli tendono ad unirsi per condividere i costi e spingere le loro scommesse tecnologiche sul mercato''. Il valore medio degli 'affari' automobilistici lo scorso anno è rimasto piatto a circa 244 milioni di euro ma se si escludono i mega-accordi - afferma PwC - questa cifra è diminuita del 10% scendendo da 141 a 126,7 milioni di euro.